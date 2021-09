Dal cuoco all’informatico passando per il pittore, il falegname, l’elettricista, il geomatico, l’impiegato in logistica e l’impiegato di commercio, e altri profili ancora. Suddivisi in 40 ragazze e 33 ragazzi, al 1. agosto scorso erano 73 gli apprendisti in formazione nell’Amministrazione comunale di Bellinzona, che comprende i tredici quartieri e costituisce dunque una macchina molto ampia. E proprio agli apprendisti la Città dedica un evento informativo sabato 2 ottobre. Dalle 13.30 alle 17.30 a Palazzo Civico tornerà infatti dal vivo «Mestieri in Città», evento tramite cui si presentano i percorsi formativi disponibili.

Come si svolge l’evento

Dopo l’edizione di inizio anno tenutasi online a causa delle restrizioni sanitarie, si rivede così l’iniziativa che dal 2019 permette alla capitale di presentarsi nelle vesti di datore di lavoro e formatore. I ragazzi e le ragazze di qualsiasi fascia d’età che intendono iniziare un apprendistato e che si saranno annunciati tramite l’apposito formulario su www.bellinzona.ch/mestieri, potranno visitare le postazioni che saranno allestiste nella corte di Palazzo Civico, in alcuni locali dell’edificio o nelle sue immediate vicinanze. Sul posto saranno presenti i formatori e alcuni apprendisti, disponibili a rispondere alle domande. Sarà inoltre possibile provare in maniera pratica alcune attività. Dalle 13.30 e poi ogni ora fino alle 17.30 sarà inoltre proposta una presentazione per ciascuna postazione. In questo modo, gli interessati a prendere parte al pomeriggio (è possibile anche venire in compagnia dei genitori) potranno visitare più postazioni.