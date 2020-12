Dodici mesi fra rinunce e tante idee

Programma d’azione comunale, contenuti e organizzazione del nuovo oratorio, eventuali modifiche da apportare al parco giochi di piazza Grande, posa dei cassonetti interrati per i rifiuti e miglioramento dell’uscita veicolare dall’ecocentro di via al Ticino. Sono solo alcuni dei temi sui quali si è chinato durante il 2020 il comitato dell’Associazione di quartiere di Giubiasco. Il bilancio dell’attività è stato inviato ai 190 soci nell’impossibilità di poterlo esaminare durante l’assemblea plenaria che per i noti motivi legati all’emergenza sanitaria non è stata convocata.