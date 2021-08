Volete trascorrere una giornata diversa dal solito nel centro storico di Bellinzona? Allora non dovete perdervi «Belli Sold Out», l’evento con il quale la locale Società dei commercianti intende salutare le vacanze ormai giunte a conclusione. L’appuntamento è per domenica 29 agosto quando, dalle 10 alle 18, le boutiques presenti nel salotto buono della Turrita saranno eccezionalmente aperte. Ma non solo: daranno anche vita ad uno speciale mercato dei saldi durante il quale esporranno una selezione di articoli a prezzi scontatissimi. Le bancarelle riempiranno il centro cittadino da via Camminata per proseguire in piazza Nosetto ed in piazza Collegiata fino a giungere nella parte bassa del viale della Stazione. L’evento «Belli Sold Out» sarà inoltre accompagnato dal «Luppolo & Food Festival», la rassegna dedicata alla birra e alla gastronomia che ha preso avvio ieri, giovedì, e che proseguirà per tutto il fine settimana. Il tutto accompagnato da buona musica grazie ad alcuni concerti e DJ set.