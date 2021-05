Un 53.enne italiano residente nel Bellinzonese è stato arrestato domenica scorsa dopo una lite in un appartamento della regione. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Polizia cantonale e la Polizia Città di Bellinzona in una nota congiunta. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, durante la lite, l'uomo ha provocato a una 46.enne svizzera domiciliata nel Bellizonese delle ferite che ne hanno richiesto il ricovero in ospedale (nel frattempo la donna è stata dimessa). Nell'ambito delle successive verifiche, coordinate dalla Polizia cantonale, l’uomo è poi stato fermato da agenti della Polizia Città di Bellinzona mentre faceva rientro al suo domicilio. La principale ipotesi di reato nei confronti del 53.enne è di lesioni gravi, subordinatamente semplici. L'inchiesta è coordinata dal procuratore pubblico Moreno Capella.