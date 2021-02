Undici legislature e 45 anni (dal 1976 al 2021) di politica attiva. È una «carriera» di tutto rispetto quella del capogruppo socialista in Consiglio comunale a Biasca Elio Rè, che non sarà però più in corsa il prossimo aprile. Presentando i propri candidati il gruppo Insieme a Sinistra, coglie l’occasione per ringraziarlo per il suo impegno a favore della cosa pubblica. Sotto il motto «L’unione fa la forza (delle idee)», socialisti e Verdi hanno ratificato i nominativi proposti, assieme a Partito comunista, Partito operaio popolare e anche ad alcuni indipendenti. Nella lista per il Municipio figurano, oltre all’uscente Filippo Rodoni (PS), Giulia Broggi Vescovi (PS), Nadir Rodoni (PS), Raffaele Rodoni (PS), Abedin Talaj (PS), Sara Widmer (Verdi) e Andrea Guidotti (Verdi). Per il Consiglio comunale correranno invece Gian Pietro Bianchi, Giulia Broggi Vescovi, Davide Bulgheroni, Filippo Rodoni, Nadir Rodoni, Raffaele Rodoni, Luca Ruffa, Abedin Talaj, Valerio Vescovi, Vito Bortolotti, Andrea Guidotti, Sara Widmer, Filippo Rossetti, Mirella Gandolfi Zen, Tiziana Palladino e Franco Sprugasci.