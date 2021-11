In un’atmosfera sempre speciale, i mercatini natalizi torneranno ad animare il centro di Bellinzona il prossimo mese di dicembre: l’appuntamento è doppio, per due domeniche, il 12 ed il 19. E saranno passati esattamente due anni dall’ultima vola che ciò avvenne, era il 2019. Un anno fa, invece, in piena seconda ondata della pandemia, questo genere di manifestazione era finito sullo stesso piano dei grandi eventi e i Commercianti della capitale avevano deciso di rinunciare . Troppo ampio lo sforzo organizzativo, e uno spirito che sarebbe stato snaturato dalle troppe restrizioni. Ora, invece, ci si prova. Alcuni aspetti rimangono da chiarire, e ovviamente andrà ancora tenuta sotto controllo l’evoluzione a livello sanitario. Ma l’autorizzazione comunale c’è. Lo conferma al CdT Ottaviano Torriani della Società dei commercianti cittadina. Varrà il piano pandemico già in vigore (e quindi ampiamente sperimentato) per i normali mercati del sabato e del mercoledì. Dopo la decisione sul villaggio natalizio in piazza del Sole , che sarà aperto dal 3 dicembre al 9 gennaio con pista di pattinaggio, ecco quindi un altro ritorno nella Turrita dopo lo stop pandemico.

Bonus infrasettimanale

Abbiamo citato i mercati del mercoledì. Ebbene, anche qui c’è una novità: a dicembre (i giorni 1, 8, 15 e 22) l’evento che abitualmente si concentra sulla parte bassa di viale Stazione «sconfinerà» fino in piazza Collegiata con la posa di bancarelle in cui si offriranno articoli natalizi. Si darà così più spazio agli espositori. I quali avranno inoltre più possibilità di ottenere uno spazio durante i due mercatini natalizi domenicali qualora la Città confermasse la possibilità di usufruire pure della parte di via Dogana confinante con piazza Indipendenza. Un’opzione, quella dell’allungamento del percorso, che consentirà di mantenere la necessaria distanza tra le varie bancarelle. Questa novità, spiega ancora Ottaviano Torriani, non ostacolerà il traffico motorizzato. Ora si attende il via libera. Tra le questioni da chiarire rimane quella relativa alle animazioni musicali e simili: difficilmente potranno avere spazio sempre a causa delle regole anti-Covid. Così come è praticamente certo che non sarà consentita la vendita di bevande da asporto suscettibili di creare assembramenti, con riferimento particolare al vin brûlé.