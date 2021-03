Dopo quelle per il Municipio, anche le elezioni del sindaco sono avvenute in forma tacita a Quinto e a Prato Leventina. Ieri alle 18 in entrambe le cancellerie comunali è stata depositata un’unica candidatura per la carica di «primus inter pares». Carica che a Quinto sarà assunta dal municipale liberale radicale uscente Aris Tenconi: l’architetto 45.enne subentrerà a Valerio Jelmini che fra poco più di un mese e mezzo lascerà la poltrona che occupa da 13 anni. Con il neo eletto sindaco, in Municipio siederanno, per il PLR, l’uscente Giovanni Luppi e la «new entry» Emilio Bossi; due uscenti anche per le altre formazioni rappresentante nell’Esecutivo: Patrizia Gobbi Coradazzi per Quinto’21 e Daniela Marveggio per PPD-Generazione Giovani-Indipendenti.