Il duello per l’elezione del sindaco di Bellinzona non ha lasciato strascichi, il Municipio è tornato a fare squadra e ad affrontare progetti ed emergenze, come quella finanziaria. Finanze in rosso che non devono frenare la progettualità. Lo sostiene il vicesindaco PLR Simone Gianini, con cui abbiamo affrontato alcuni temi della politica cittadina.

Simone Gianini, quali conclusioni ha tratto dalla sfida per l’elezione del sindaco persa contro Mario Branda?«Che è stato importante averla affrontata con il giusto approccio, accettandone l’esito con serenità e continuando a lavorare, come promesso, con il medesimo impegno. Il mio entusiasmo è intatto».

Alla luce di quel duello a tratti tagliente, come sono cambiati i rapporti in Municipio?«Non mi pare sia stato “tagliente”, ma anzi improntato alla...