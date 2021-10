La Città ha finora pagato l’affitto dell’immobile di via Murate, occupato da una quindicina d’anni dall’Istituto di ricerca in biomedicina. Ma quando l’IRB lascerà gli spazi per trasferirsi nella nuova sede all’ex campo militare (l’inaugurazione è prevista il 27 novembre prossimo), allora Bellinzona non dovrà più scucire un franco per nessun canone di locazione. Lo puntualizza al CdT il sindaco Mario Branda dopo la nostra anticipazione odierna in cui vi abbiamo riferito della vertenza in corso fra il proprietario dello stabile e la Fondazione per l’IRB. In pratica, ricordiamo, il cittadino ritiene che la scadenza del contratto (sottoscritto per la prima volta nel luglio 2006 per un affitto annuale di 220.000 franchi) sia fissata per il 31 marzo 2027.