Chiedono maggiori approfondimenti sul loro caso le sette infermiere che, con una lettera all’Ispettorato del lavoro, al Medico cantonale e alla direzione del San Giovanni, hanno denunciato di essersi ammalate di tumori o malattie autoimmuni, in conseguenza del loro lavoro all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona dove, come riporta ilCaffè, lavoravano agenti chemioterapici, nel reparto di Chirurgia, senza le dovute protezioni a tutela della loro salute. «Vogliamo chiarezza, vogliamo semplicemente che l’Ente ospedaliero per il quale abbiamo lavorato una vita approfondisca seriamente il nostro caso», si legge sul domenicale, che riporta le parole di una delle infermiere.

Le preparazioni, ha spiegato la portavoce del gruppo, avvenivano «in un piccolo locale, quello che ospitava noi infermiere. Lo abbiamo fatto si-ste-ma-ti-ca-men-te, almeno per due, tre, quattro pazienti al mese. E per numerosi anni. Tutti gli anni Ottanta. E sino al ‘92 o ‘93». «E per ognuno (dei pazienti, ndr.) un ciclo di cinque giorni. Vale a dire cinque preparazioni. E per ogni paziente a portarci la ricetta, così ricordiamo tutte, erano i medici di oncologia».

Le chemioterapie, stando al racconto delle infermiere, venivano preparate «sul piano estraibile di un armadietto e senza alcuna cappa di aspirazione. Senza alcuna protezione personale. Senza guanti, manicotti, senza una mascherina». «I farmaci necessari alla preparazione dei chemioterapici – precisano – erano da noi stesse ritirati nella farmacia dell’ospedale. Qui bisognava compilare un formulario dove si registravano i nostri nomi e il reparto in cui eravamo impiegate».

Altre testimonianze

La versione delle sette donne trova ora inoltre il sostegno di ulteriori testimonianze a loro favore: quelle di altre due infermiere, di un ex capo del reparto di Chirurgia del nosocomio bellinzonese, che ha consegnato all’Ente una dichiarazione scritta.

Franco Cavalli: «Lo escludo»

Una versione che l’Ente ospedaliero e l’ex primario di oncologia in quegli anni, Franco Cavalli, non riconoscono. «Lo escludo», dichiara Cavalli, spiegando che la lavorazione dei chemioterapici non è mai avvenuta nel reparto di chirurgia, bensì nell’ambulatorio di oncologia.

Il professor Franco Cavalli non si limita a dire, in un’intervista rilasciata al domenicale, che la preparazione delle chemioterapie è sempre avvenuta in oncologia, ma avanza l’ipotesi che qualche medico di chirurgia abbia di sua iniziativa richiesto la lavorazione alle infermiere direttamente nel loro reparto.

