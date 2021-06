Dopo la rinuncia ai cassonetti, si sistema piazza Collegiata

Previsti dal Comune ma contestati anche in via giudiziaria da alcuni commercianti attivi nella zona, i cassonetti interrati per i rifiuti in piazza Collegiata non sono mai entrati in funzione. Lo scorso febbraio erano quindi stati rimossi, con successivo rattoppo provvisorio, mentre ieri è iniziata la sistemazione definitiva con la posa (a livello) dei caratteristici dadi in porfido. I lavori si concluderanno forse già oggi, mettendo la parola fine alla vicenda. A disposizione dei residenti e dei commerci di questa parte del centro ci sono comunque a disposizione le postazioni di piazza del Sole, largo Elvezia e via Bonzanigo.