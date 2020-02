Dall’allevamento di bestiame alla coltivazione di ortaggi, per poi specializzarsi nel settore equestre, mettendo in piedi un Centro equestre di interesse nazionale, fino a partecipare alle Olimpiadi con il team di casa. Dopo mezzo secolo di vita, e centinaia di amazzoni e cavalieri qui formati, la Scuderia al Piano di Giubiasco è pronta - concedeteci la battuta - a fare il salto di qualità, ristrutturando e ampliando il complesso con un investimento di circa 5 milioni di franchi. «Solo così potremo essere moderni e competitivi», ci hanno spiegato i coniugi Edio e Clarita Crotta, incontrati sul posto in una mattinata di freddo pungente, tra cavalli che venivano addestrati, collaboratori all’opera e cani che gironzolavano incuriositi.