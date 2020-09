Tutti i numeri Dopo aver saltato quasi tutto il mese di giugno - la riapertura è avvenuta sabato 27 - il «recupero» si è concretizzato soprattutto grazie ad un buon agosto, eccezion fatta ovviamente per lo scorso weekend caratterizzato da precipitazioni record. Ovviamente un confronto con l’intera estate 2019 non è possibile, proprio perché il periodo di apertura è stato quest’anno decisamente più corto. Ma prendendo in esame solo luglio e agosto come detto i dati sono molto positivi, con complessivamente 7.470 ingressi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nello specifico, a luglio le entrate hanno raggiunto quota 29.554 (contro le 28.003 del 2019; sull’arco triennale il migliore resta comunque luglio 2018, quando era stato sfondato il muro dei 31.000); ad agosto sono state 20.090 (14.171 un anno fa, quando le condizioni meteo erano state parecchio umide). La struttura, ricordiamo, era stata riaperta in ritardo rispetto alla scadenza abituale (nella seconda metà del mese di maggio) a causa dell’emergenza sanitaria e, in parte, per permettere di concludere quei lavori di ristrutturazione interrotti nel periodo del confinamento, la scorsa primavera, quando anche l’edilizia aveva dovuto fermarsi.

Le regole al coperto

Per chiudere in bellezza, anche se le temperature sono oramai scese drasticamente, come da tradizione negli ultimi quattro giorni della stagione estiva l’entrata al bagno pubblico sarà gratuita per tutti dalle 9 alle 19.30: questo varrà dunque da domani (giovedì 3 settembre) a domenica 6 settembre. Poi, come detto, si passerà alla modalità indoor. La piscina coperta sarà accessibile da lunedì prossimo, 7 settembre. Come spiega al CdT Luca Veri, responsabile gestionale del Centro sportivo cittadino, sulla base delle normative attuali è stato fissato un numero massimo di ingressi. Potranno essere contemporaneamente presenti all’interno della struttura 140 persone spogliatoi compresi (un limite che invero raramente viene superato, manifestazioni a parte, quindi gli sportivi non si preoccupino). Per quanto riguarda le vasche, in quella da 25 metri potranno essere «a mollo» al massimo 48 persone, ovvero 8 per corsia; mentre nella vasca non-nuotatori, usata anche per i corsi, il limite sarà di 22 persone. Oltre alle entrate, un nuovo contatore dirà anche quante sono le persone in uscita, di modo che i responsabili del centro avranno la situazione sotto controllo in tempo reale. Come sottolinea ancora Luca Veri, vi sarà ovviamente anche un controllo specifico per l’arrivo delle scuole e delle società, con cui ci si coordinerà. Una nuova stagione può iniziare...