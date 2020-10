Riuniti domenica in assemblea a Giubiasco, i Verdi del Bellinzonese e Valli hanno eletto come coordinatrici Erika Franc (confermata) ed Elisa Chiapuzzi. Quest’ultima è ergoterpista e risiede a Gnosca. Il comitato in carica per il prossimo anno si completa coi i membri Ronnie David, Marco Noi, Kevin Simao Ograbek e Giulia Petralli. Spazio poi al bilancio di attività della sezione e nel Consiglio comunale di Bellinzona così come ai conti del 2019, tutti approvati. Sottolineando l’importanza di una politica più verde a livello locale, in vista delle elezioni comunali del 18 aprile 2021 la sezione invita tutte le persone interessate a farsi avanti.