Le finanze di Bellinzona preoccupano nuovamente i consiglieri comunali Ivan Ambrosini e Paolo Locatelli. I quali, anche alla luce del Consuntivo 2020 della Città presentato la scorsa settimana con un disavanzo di quasi 7 milioni a causa degli effetti della pandemia, interrogano il Municipio per il gruppo PPD. Ricordano inoltre che con la presentazione del preventivo 2021 e le discussioni che ne sono seguite, «il Municipio ha indicato delle previsioni di bilancio per gli anni 2021/2022/2023/2024 con disavanzi d’esercizio annui superiori ai 7 mio all’anno, pur indicando un moltiplicatore politico al 93% e un livello di investimenti di 25 milioni all’anno». I consiglieri comunali spiegano poi che nel contempo l’Esecutivo aveva annunciato «l’intenzione di istituire un gruppo di lavoro incaricandolo di analizzare i bilanci, voce per voce, ed indicare possibili soluzioni atte a ripristinare lo stato di salute dei conti comunali», la cosiddetta “spending review”. In sostanza un intervento sulle uscite, su cui il Municipio ha confermato di puntare proprio presentando i conti dello scorso anno. Ma questo lavoro come avverrà? È in sostanza quanto chiede l’interrogazione azzurra, che sottolinea tra l’altro: «Stranisce l’annuncio di un coinvolgimento del Consiglio comunale solamente a ridosso della presentazione del preventivo 2022».