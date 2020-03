In una società ostaggio del virus, la vita comunitaria si è fermata e con lei lo svago, le manifestazioni ricreative e sportive all’aria aperta. Siamo certi che questa clausura forzata, necessaria per superare tutti insieme la crisi, rafforzerà e amplificherà la voglia di uscire, di godersi la natura e praticare tante discipline, dalla corsa al ciclismo. Le nostre campagne, le montagne, i sentieri, fiumi e laghi torneranno un giorno a popolarsi. E anche se ora, ma anche dopo l’emergenza, le priorità saranno altre, non si smetterà di pensare alle infrastrutture della cosiddetta mobilità lenta, o mobilità dolce come la chiama qualcuno. Non fa eccezione il Comune di Riviera, nato tre anni fa dall’aggregazione di Cresciano, Iragna, Lodrino e Osogna, con i suoi svariati ettari di verde. Nell’ambito...