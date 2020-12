«È innocente: non ha cercato di ucciderla bensì di salvarla. E lei ha voluto togliersi la vita per dimostrare al marito che diceva la verità, che non lo tradiva. Si è buttata per punirlo del fatto che non le credeva». Dopo le prime tre giornate di dibattimento la scorsa settimana in cui è stato ricostruito il dramma di via San Gottardo a Bellinzona, con alcuni imprevisti e infine la richiesta di 18 anni di reclusione per assassinio formulata dal procuratore pubblico Moreno Capella, si è tornati in aula oggi a Lugano per l’arringa difensiva della patrocinatrice d’ufficio dell’imputato 39.enne, in carcere da oramai tre anni e mezzo. Secondo l’avvocatessa Manuela Fertile non è colpevole, va prosciolto secondo il principio ‘in dubio pro reo’, e indennizzato con 223.650 franchi «per ingiusta carcerazione». La sera del 3 luglio 2017, insomma, non avrebbe assassinato la moglie in preda alla gelosia, lanciandola dal quinto piano. Sì, c’era stata una discussione, come avveniva spesso dopo il recente ricongiungimento familiare in Svizzera, dove il marito si era rifugiato nel 2014. Del resto lui non ha mai nascosto di sospettare che la moglie 24.enne lo tradisse (tradimento che per altro l’accusa ha scartato, dopo aver ricostruito la situazione della coppia). Ma non l’avrebbe mai uccisa, anche perché era contento del suo arrivo.

«Nessuno va in giro a dire di volersi suicidare»

Secondo la difesa, la tesi dell’accusa non sta in piedi. Anzitutto, è stata messa in discussione l’idea secondo cui la donna non avrebbe mai potuto suicidarsi, essendo una persona solare e piena di vita. «Ma raramente un suicida va in giro a sbandierare il proprio disagio dei propri intenti» ha affermato l’avvocatessa secondo cui alla base di un suicidio non può esserci solo la depressione ma anche la vergogna. In quel tragico 3 luglio 2017, poco prima delle 23, i due avevano litigato. Ma la moglie ha reagito: come noto il suo carattere era forte, non sottomesso. E la giovane sapeva tenere testa al proprio marito e padre dei suoi due figli, «un uomo un po’ autoritario ma comunque equilibrato, intelligente, che si stava integrando, lavorava, e che mai aveva manifestato gelosia fino alla presunta gravidanza della moglie, poi smentita dal test, e la scoperta dell’infezione da epatite (poi risultata di origine remota ndr.)». Una lite, dunque, ma senza alcuna volontà di uccidere. «Perché un uomo che vuole uccidere la moglie gettandola dal balcone abbassa la tapparella?», ha chiesto la difesa. Inoltre era estate, faceva caldo e le finestre del vicinato erano evidentemente aperte: «Eppure nessuno ha sentito delle grida: una donna che sta per essere uccisa non grida?», ha aggiunto.

«Perizia non credibile»

Anche le risultanze dell’autospia e delle perizie, secondo l’avvocatessa, non fanno propendere per un assassinio, contrariamente al convincimento a cui è giunto il titolare dell’inchiesta. «Ma perché allora il corpo della donna è finito così lontano sul piazzale?», ha chiesto ancora. E ha risposto: «Non lo so, lo dicano gli esperti». Inoltre sul corpo della donna non sarebbero stati trovati segni di una lotta con l’imputato: secondo la difesa i segni sono esclusivamente frutto dell’impatto col suolo dopo un volo di 18 metri. Compresa la rottura dell’osso ioide. La ricostruzione fatta dai professionisti di Berna non sarebbe quindi credibile: «Non è oggettiva, non è stata fondata su dati accertati e fa acqua dal tutte le parti, motivo per cui il mio cliente va prosciolto secondo il principio ‘in dubio pro reo’».

«Perché perdere tutto?»

Va poi considerato, ha aggiunto la legale, che un uomo così giovane non avrebbe mai voluto uccidere la moglie, che amava, per giunta perdendo la propria libertà, la famiglia, il futuro. Avrebbe potuto divorziare, no? E poi: perché uccidere la moglie senza aver la certezza che lo tradisse, compromettendo così la possibilità di scoprire la verità? «Non è verosimile: l’imputato è innocente». E non solo: «Ha pure fornito versioni tutto sommato lineari, nonostante qualche comprensibile imprecisione: e malgrado la lunghissima detenzione non ha mai cambiato posizione». Oltre al citato indennizzo (175 franchi per ogni giorno trascorso in carcere) la difesa rifiuta le richieste della parte civile (50.000 franchi per ognuno dei due figli).

L’imputato: «Non ho capito le sue sofferenze»

«Giuro davanti a Dio di non aver ucciso mia moglie - ha affermato con la voce rotta dal pianto l’imputato durante un insolitamente lungo intervento prima che la Corte si ritirasse - E chiedo scusa a mia moglie per non aver capito le sue sofferenze, le sue difficoltà di adattamento alla nuova vita: prego per lei e chiedo scusa anche per non essere riuscito a salvarla». Ha poi ringraziato le autorità per il supporto ai suoi figli. «Giudici, datemi un’opportunità», ha concluso.

La sentenza della Corte delle Assise criminali, presieduta dal giudice Marco Villa, dovrebbe essere comunicata domani.

L’avvocatessa Manuela Fertile, difensore d’ufficio dell’eritreo, sul luogo del dramma durante la ricostruzione della caduta nell’agosto del 2017. ©CdT/Archivio

