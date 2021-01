Aveva ascoltato la condanna a 16 di carcere con la testa tra le mani, in lacrime. Ma non era una resa. Non ci sta l’eritreo 39.enne giudicato colpevole di aver assassinato la moglie gettandola dal quinto piano il 3 luglio 2017 a Bellinzona. Sempre professatosi innocente, negli scorsi giorni tramite l’avvocatessa Manuela Fertile, difensore d’ufficio nel lungo procedimento penale, ha inoltrato la dichiarazione d’appello contro la sentenza comunicata il 23 dicembre scorso dalla Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Marco Villa. Ciò che tecnicamente non costituisce ancora un ricorso in appello, ma che ne garantisce il diritto una volta che saranno trasmesse le motivazioni scritte.

«Agì in preda alla gelosia»

Secondo la Corte, in quella tragica sera di tre anni e mezzo fa l’eritreo affrontò nuovamente la giovane moglie, una connazionale, perché convinto che la tradisse. Lei continuò a negare, e al culmine della lite lui, governato dalla gelosia, la fece cadere dal balcone dell’appartamento di via San Gottardo in cui vivevano insieme ai due figli piccoli. Causandone la morte. La difesa, ricordiamo, aveva invece chiesto il proscioglimento invocando il principio ‘in dubio pro reo’, sostenendo che l’eritreo non uccise la moglie, anzi, cercò di salvarla dal suicidio. Da parte sua il titolare dell’inchiesta, il procuratore pubblico Moreno Capella, aveva chiesto una pena di 18 anni per il reato di assassinio, accusa che la Corte ha infine riconosciuto.