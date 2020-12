Dramma di Bellinzona: «La scienza non lascia dubbi»

In assenza di una confessione, di testimoni oculari o di prove inconfutabili, per spazzare via ogni dubbio gli inquirenti non hanno potuto fare altro che prendere in esame gli unici elementi accertati, e affidarli alla scienza. Che, solo alla fine di numerosissimi e lunghi approfondimenti, con ben nove contributi di esperti sull’asse Berna-Bellinzona-Milano, e relative contro-perizie, hanno portato ad un quadro finale definito nitido. La 24.enne eritrea morta la sera del 3 luglio 2017 a Bellinzona cadendo dal quinto piano non può essersi buttata. Deve per forza essere stata spinta dal marito, il 39.enne a processo da lunedì con l’accusa di assassinio e sempre professatosi innocente, pur avendo ammesso la sensazione di essere stato tradito, sensazione alla base dei frequenti litigi. È la conclusione a cui è giunto il procuratore pubblico Moreno Capella, che la sta presentando di fronte alla Corte delle Assise criminali presieduta dal giudice Marco Villa. Sia per la distanza a cui la donna ha impattato al suolo dopo un volo di 18 metri dal terrazzo, sia per il modo, secondo l’accusa non ci possono più essere dubbi. Mentre la ricostruzione fornita durante l’inchiesta dal marito non risulta proponibile.