«Siamo colpiti e molto rattristati per questa tragedia». Il sindaco di Bodio Stefano Imelli reagisce con sconforto alla notizia della morte del giovane automobilista rimasto vittima di un terribile schianto giovedì scorso sulla strada cantonale nei pressi della stazione FFS del paese. Il 29.enne, ha reso noto oggi la Polizia cantonale, è infatti deceduto Oltralpe, dove era ricoverato, a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente avvenuto la sera dell’Ascensione. Il sindaco non lo conosceva personalmente ma si ricorda di lui perché lo incontrava spesso mentre il giovane passeggiava in paese con la compagna e i cani. Si era da poco trasferito nella zona ed era attivo nel taglio ed il commercio di legna. «La notizia colpisce tutta la nostra comunità anche perché diversi cittadini hanno valorosamente partecipato alle disperate operazioni di soccorso dopo l’incidente», sottolinea il sindaco. Se ci fosse una medaglia al merito, aggiunge, questi abitanti di Bodio la meriterebbero di certo: «Precipitandosi in strada in tarda serata per tentare di salvare una persona in serio pericolo hanno dimostrato un alto senso civico e un grande amore per il prossimo», commenta Stefano Imelli.