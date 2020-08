Non solo le violenze tra giovani avvenute in tre occasioni, di cui due nell’ultimo weekend, nella zona del bar Viale di Bellinzona. Il consigliere comunale leghista Manuel Donati in un’interpellanza elenca altri fatti che a suo dire farebbero sorgere qualche dubbio sull’efficienza della Polizia comunale sia di notte che di giorno. Lo fa citando una recente aggressione sempre su viale Stazione, i furti nel villaggio del Natale di Piazza del Sole (dicembre 2018), un accampamento abusivo in Piazza Governo e «il disordine generato dall’utilizzo selvaggio delle aree esterne dei ristoranti». E sottolinea: «Una Polizia più presente sul territorio darebbe un segnale forte ai malintenzionati (ma anche di sicurezza ai cittadini), favorendo nel contempo il lavoro in tranquillità di bar e ristoranti in particolare», un settore per altro già messo a dura prova dalla pandemia. Critica inoltre quanto dichiarato nelle scorse ore dal capodicastero Sicurezza e dal comandante della PolCom («mancanza di rispetto e educazione», «non è accettabile che questi episodi succedano con una simile frequenza»), suggerendo loro piuttosto di agire con «misure tempestive». Fatte queste premesse Manuel Donati chiede all’Esecutivo cittadino in che modo è organizzata la Polizia comunale durante le sere e le notti nel centro storico, con particolare riferimento ai weekend, e se non ritiene che tale organizzazione possa essere migliorata. Nello specifico, vuole sapere in che modo è stato gestito l’intervento dello scorso venerdì e per quale motivo la PolCom sarebbe stata colta di sorpresa sabato sera.