Due anni sospesi per pornografia

Due anni di reclusione sospesi con la condizionale. Questa la pena inflitta dalla Corte delle assise Correzione, presieduta dal giudice Marco Villa, ad un 65.enne residente nelle Tre Valli comparso in aula penale per rispondere del reato di ripetuta pornografia. Da un controllo effettuato dai reparti specializzati della polizia federale si è potuto appurare che l’uomo, patrocinato dall’avvocato Laura Rigato, ha scaricato da Internet e condiviso attraverso il suo PC migliaia di files con contenuti pornografici illeciti, in particolare immagini e filmati ritraenti minorenni. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2014 ed il 2019. Nel frattempo l’uomo ha intrapreso un percorso terapeutico per curare la sua insana inclinazione. Sia in sede di inchiesta, sia ieri di fronte al presidente della Corte delle Assise correzionali ha ammesso le sue colpe. Anche per questo il processo si è svolto secondo il rito abbreviato, con il giudice Villa che ha confermato la pena proposta dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas e accettata dall’imputato.