Due classi in quarantena alle elementari di Castione

Due classi delle scuole elementari sono in quarantena d martedì pomeriggio. Il provvedimento è stato adottato dopo che in ciascuna delle due sezioni un allievo è risultato positivo al coronavirus. Scolari e docenti, stando a quanto dichiarato al CdT dalla direttrice dell’istituto Silvia Spalletta Croci-Maspoli, stanno tutti bene. Per questi ultimi giorni prima delle vacanze di carnevale le lezioni si svolgono dunque a distanza e gli allievi hanno già ricevuto tutto il materiale necessario. Il termine della quarantena è stato fissato per il 15 febbraio.