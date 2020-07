Due cuori, una cascata e tanta beneficenza

Ha permesso di devolvere oltre 3.200 franchi alla Catena della solidarietà l’iniziativa «Due cuori e una cascata» promossa da Monica Polti e alla quale ha aderito l’associazione Parco Val Calanca. Ieri, domenica, ad Augio, è andato in scena il momento conclusivo, coinciso altresì con l’inaugurazione della mostra di Armida Macullo intitolata «Tanto di cappello». Il paese calanchino può ora fregiarsi di un’opera d’arte collettiva: un grande cuore realizzato da adulti e bambini dipingendo e assemblando i sassi della Calancasca sul piazzale di fronte all’ex Casa comunale. Nella sua forma esso richiama la sagoma del Lagh de Calvaresc, situato mille metri più in alto e scelto quale simbolo del Parco Val Calanca.

L’iniziativa è nata durante l’emergenza sanitaria, in segno di solidarietà ma anche e soprattutto per offrire alla comunità locale momenti di scambio e condivisione; i sassi sono poi stati messi all’asta e il ricavato, come detto, verrà donato alla Catena della solidarietà. In rappresentanza della stessa è intervenuta Stefania Verzasconi, mentre il direttore della RSI Maurizio Canetta è stato un ottimo astiere che ha stimolato il numeroso pubblico, ricevendo addirittura delle puntate da persone affacciate alle finestre delle case adiacenti. Alla fine delle varie aste la cifra raccolta ha superato i 3.200 franchi. Ricordiamo che i sassi restanti potranno venir ritirati con delle offerte simboliche nei prossimi giorni recandosi ad Augio tra le 14 e le 17.