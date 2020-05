Avevano rinunciato a candidarsi alle elezioni 2020 per dedicarsi ai propri interessi dopo anni di impegno pubblico, o per dare maggiore spazio a una professione che già succhia tante energie, o per altri motivi ancora. Poi la pandemia, e il conseguente rinvio delle elezioni di un anno. Sono numerosi in Ticino i municipali rimasti forzatamente in sella. La maggior parte ha deciso di continuare, dando una mano nell’emergenza. Tra Bellinzonese e valli, di recente abbiamo discusso il tema con tre politici locali che avevano deciso di farsi da parte ma che poi, di fronte all’emergenza, si sono messi a disposizione per un ulteriore anno, fino all’aprile del 2021. Tra di loro anche Roland David, sindaco di Faido da oramai 20 anni.