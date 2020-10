L’integratore «barriera» contro il coronavirus? «Non è un rimedio, non siamo dei folli»

IL CASO

Un gruppo con sede a Bellinzona sul proprio sito Internet e sui social media pubblicizza un preparato alimentare naturale per rafforzare il sistema immunitario - Il Laboratorio cantonale: «Non può avere effetto terapeutico e serve l’evidenza scientifica per essere commercializzato come farmaco» - I diretti interessati: «Abbiamo usato le virgolette»