Il Dipartimento del territorio comunica che giovedì notte 15 luglio e venerdì notte 16 luglio, dalle ore 19.00, è prevista la posa del nuovo manto d’usura fonoassorbente in via Mirasole, nel tratto di strada comunale compreso tra via Vincenzo Vela e via Lucomagno, rispettivamente in via Giuseppe Lepori, nel tratto di strada cantonale tra l’incrocio con via Mirasole ed il ponte sul fiume Ticino.

Nella notte tra il 15 e il 16, tra le ore 19.00 e le ore 5.30, verrà eseguita la via Mirasole. Per questa fase via Mirasole sarà completamente sbarrata nel tratto indicato.

Nella notte tra il 16 e il 17, tra le ore 19.00 e le ore 9.00, sarà invece la volta di via Giuseppe Lepori. Per questa fase via G.Lepori sarà completamente sbarrata nel tratto indicato.

Per i collegamenti con la sponda destra del fiume Ticino bisognerà utilizzare o la via cantonale a Gorduno o la via Tatti, mentre il traffico locale verrà deviato su percorsi alternativi. Si invita pertanto l’utenza a seguire scrupolosamente la segnaletica esposta rispettivamente le indicazioni degli agenti preposti al disciplinamento del traffico presenti sul posto.

Al di fuori delle fasce orarie sopraindicate la via G.Lepori e la via Mirasole saranno normalmente transitabili.

In caso di meteo sfavorevole gli interventi potranno essere anticipati a partire da mercoledì sera 14 luglio 2021 o posticipati alla settimana 29, secondo le stesse modalità esecutive.

