Pascal Venti (PLR, 30 anni) e Franco Tschopp (Serravalle Unita-Lega-UDC, classe 1955) sono i due nuovi municipali di Serravalle. Sono subentrati, un mese e mezzo fa (ma finora la notizia non era stata comunicata), rispettivamente a Ursula Dandrea e Pascal Schulthess. Parallelamente si è proceduto al rimpasto dei dicasteri che non è affatto piaciuto al gruppo Lega-UDC, come si legge sul «Mattino della domenica» di oggi.

«Prendere i dicasteri dei rispettivi municipali uscenti era la soluzione più educata e soprattutto quella che avrebbe tenuto in considerazione l’interesse del Comune. Al di là di frivoli giochi politici, ci sembra molto strano che si voglia rinunciare a un dicastero su cui si è lavorato per ben quattro anni, del quale si conoscono tutte le peculiarità», scrive la destra sul foglio della Lega dei ticinesi, ricordando inoltre che in aprile ci sarà il rinnovo dei poteri comunali.

Sul sito Internet del Comune, fino ad oggi, non figura ancora la ripartizione dei dicasteri. Che è la seguente: a Pascal Venti sono stati assegnati Servizio acqua potabile, economia pubblica ed edilizia privata, mentre a Franco Tschopp Sicurezza pubblica e traffico. Gli altri tre membri dell’Esecutivo, ricordiamo, sono Luca Bianchetti (sindaco, PLR), Matteo Baggi (vice, PPD) e Lea Ferrari (Gruppo socialista-Verdi-Indipendenti), la quale è subentrata in corso di legislatura (per la precisione a fine giugno 2018) a Fabrizio Prospero.

