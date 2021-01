Camorino e Claro. Gli estremi sud e nord della nuova Bellinzona. Due ex Comuni, oggi quartieri, in cui il Programma d’azione (PAC) della Città ha individuato altrettanti “Poli di sviluppo multifunzionali”, che si aggiungono agli altri tre contemplati dal documento: il futuro comparto delle Officine FFS, quello delle Ferriere Cattaneo di Giubiasco e quello attorno allo Stadio comunale (a tutti abbiamo già dedicato vari articoli nelle scorse settimane). Nel documento di 140 pagine, scaturito dal lavoro di tre consorzi di professionisti incaricati dall’Esecutivo di “disegnare” la Bellinzona del 2040, e ora in attesa del voto consultivo del Legislativo, quei cinque luoghi definiti strategici hanno la funzione di «concretizzare gli obiettivi dello sviluppo centripeto di qualità».

Camorino, «contenuti...