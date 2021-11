I bellinzonesi hanno «ricevuto» negli scorsi giorni la loro quarta passerella ciclo-pedonale, quella che collega Gorduno e Castione. E forse già dalla prossima primavera ne avranno una quinta, tra la Torretta e l’ex birreria di Carasso. Altrove invece si continua a sognare. Come nel Comune di Riviera, dove i collegamenti tra le due sponde del Ticino erano stati più volte evocati nell’ambito del progetto aggregativo concretizzato nel 2017. Eppure, sinora, ancora nulla di concreto, con i quattro quartieri che appaiono sconnessi. Ma dietro le quinte... si pedala. La Commissione regionale dei trasporti (CRT) delle Tre Valli ci sta lavorando insieme ai Municipi del comprensorio, tra cui appunto quello di Riviera.

Ben undici quelle immaginate

Molte le misure in fase di valutazione, e tra queste non manca appunto la citata mobilità lenta: percorsi pedonali e ciclistici utili allo svago ma pure funzionali negli spostamenti. Le ipotesi formulate nell’ambito della fusione erano sostanzialmente due: un collegamento tra le zone sud di Lodrino e Osogna, e un altro che connettesse l’area dell’aeroporto con la zona industriale di Cresciano. A queste se ne aggiungono poi due: una sempre tra Lodrino e Osogna (ma stavolta a nord dei due paesi, per intenderci in corrispondenza della zona delle cave, ipotesi tuttavia giudicata conflittuale nell’ottica ambientale) e un’altra tra Iragna e la zona industriale di Biasca. Molte idee, quindi, che vanno considerate linee di lavoro più che progetti veri e propri, almeno per il momento. Le stesse sono contemplate pure dal Masterplan cantonale per la rivitalizzazione dei corsi d’acqua della Riviera, documento la cui area di intervento va dalla bassa Blenio sino ad Arbedo: lo studio considera ben undici ipotetiche passerelle, perlopiù suggerite dai Comuni, di cui evidentemente solo una minima parte potrà essere realizzata.

Si lavora pure per Blenio e Leventina

A oggi in Riviera le possibilità maggiori di realizzazione in tempi ragionevoli sembrerebbero legate alla prima opzione elencata, quella che indicativamente potremmo «collocare» all’altezza del centro sportivo di Lodrino e della zona artigianale (a sud di Osogna). È il comparto con un maggior potenziale in quest’ottica considerando che la passerella collegherebbe le due sponde in corrispondenza delle aree maggiormente popolate e in sviluppo del Comune, permettendo anche agli allievi di muoversi a piedi o in bici verso le scuole. La CRT potrebbe quindi puntare proprio su questa opzione, qualora decidesse di concentrarsi inizialmente su di un unico progetto. Al Cantone proporrà comunque le varie possibilità, comprese due proposte per la valle di Blenio (tra Semione e Malvaglia) e per la Leventina (nella zona del futuro svincolo autostradale all’ex Monteforno). Tutti scenari, questi, che verranno approfonditi e conglobati in un piano di intervento da presentare al Cantone verosimilmente nel corso del 2022, conglobando tutte le misure in ambito di trasporti nelle Tre Valli sull’arco di più anni.

«Favorire i pendolari»

Come spiega al CdT il presidente della CRT Massimo Ferrari, le piste ciclabili esistenti sono una buona cosa ma configurano un’offerta incompleta laddove non sono integrate da passerelle. L’ingegnere fa notare tra l’altro che Bellinzona oltre ai quattro manufatti già in funzione conta pure diversi ponti stradali che permettono il collegamento delle due sponde a piedi o in bici, con attraversamenti quindi molto frequenti. Decisamente più problematica la situazione della Riviera, dove varcare il fiume è possibile solo all’altezza di Biasca, Osogna e poi Claro. Si tratta inoltre di favorire il pendolarismo, aggiunge Massimo Ferrari spiegando ad esempio che grazie alla passerella un abitante di Iragna potrebbe più agevolmente raggiungere la stazione FFS di Biasca in bici.

Decisivo l’aiuto del Cantone

Decisivo per giungere a risultati concreti sarà l’apporto del Cantone, che vaglierà le indicazioni giunte da Riviera, Blenio e Leventina in tema di trasporti e mobilità, tra cui appunto il capitolo delle passerelle. Quest’ultime, contrariamente a quanto avvenuto per i collegamenti bellinzonesi, non potranno infatti beneficiare dei sussidi della Confederazione, non essendo le Tre Valli considerate parte di un agglomerato urbano.

Inaugurata il 30 ottobre, la quarta passerella del Bellinzonese collega Castione e Gorduno sovrastando fiume e autostrada. ©CdT/Gabriele Putzu

