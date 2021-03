«Emozionare, coinvolgere, far conoscere le potenzialità di un territorio legato alla pietra da un punto di vista naturalistico, industriale e sociale». Sono questi, a grandi linee, gli obiettivi fissati dal Consiglio direttivo dell’Associazione Via della Pietra quando ha deciso di commissionare la realizzazione di un video dedicato ai percorsi contenuti nel progetto che sta sviluppando nel comparto territoriale che da Bellinzona sale attraversando la Riviera, coinvolgendo anche la bassa Leventina e il comune bleniese di Serravalle. È stata la giovane videomaker bellinzonese Amanda Caprara a realizzare riprese e montaggio setacciando il territorio della Via della Pietra, in collaborazione con Marco Monti e Andrea Ragusa di Nebel Productions che hanno curato le musiche originali del filmato. In realtà, occorrerebbe parlare al plurale, poiché i filmati realizzati sono due, una versione breve, di circa 2 minuti, e una un po’ più lunga, di quasi 5 minuti. «Le immagini sono coinvolgenti, catturano l’interesse dello spettatore proponendo un riuscito miscuglio di aspetti legati alla presenza delle cave, a scorci di paesaggi idilliaci, a monumenti e attività dell’uomo esplicitate sul territorio» spiega un comunicato odierno dell’Associazione presieduta da Tarcisio Bullo. I due video realizzati da Amanda Caprara sono disponibili sul canale YouTube (vedi sotto) della Via della Pietra e sul sito ufficiale www.viadellapietra.ch.