Sul territorio della Turrita vi sono ora duecentomila buone ragioni in più per assumere giovani in formazione. Il Municipio di Bellinzona ha infatti appena varato il fondo «Assunzione di nuovi apprendisti» e il relativo regolamento interno di applicazione, analogamente a quanto fatto in precedenza con il Fondo comunale di aiuto all’economia.

Si aggiunge così un’altra misura concreta a sostegno dell’economia locale, e in questo caso, anche della società più in generale, considerando l’importanza di offrire ai giovani sbocchi concreti di formazione professionale in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo. Il provvedimento fa seguito alla decisione dello scorso primo luglio, quando il Consiglio comunale bellinzonese aveva approvato la mozione denominata «Un incentivo all’assunzione di nuovi apprendisti», la quale chiedeva in sostanza che la Città riconoscesse un contributo a fondo perso di 1.500 franchi (per apprendista) ad ogni azienda domiciliata a Bellinzona che entro il 31 agosto di quest’anno assumesse un nuovo apprendista. L’Esecutivo della Capitale, consapevole della necessità in questo periodo di sostenere l’economia locale, ha rapidamente proceduto a realizzare quanto deciso dal Legislativo, creando il relativo fondo. Esso permette da subito alle aziende formatrici di apprendisti di annunciarsi al Servizio della promozione economica per attivare la richiesta di aiuto, così da incentivare le attività economiche locali ad offrire posti di formazione per i giovani, attenuando l’onere finanziario che questi comportano in un periodo già toccato dall’emergenza provocata dalla pandemia di coronavirus.