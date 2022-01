Anche quest’anno la Biblioteca cantonale di Bellinzona, con il sostegno di BancaStato e della Città di Bellinzona, organizza il concorso letterario Castelli di carta. La formula del Concorso è ormai un classico: i partecipanti sono chiamati a scrivere un racconto di 1800 battute (spazi compresi). Due le categorie: Ragazzi, riservata agli allievi delle scuole elementari e delle scuole medie, e Adulti per tutti gli altri. Chi desidera partecipare avrà tempo fino a lunedì 2 maggio per inviare i propri elaborati sul tema “... e adesso si ride!”.

La cerimonia di premiazione del Concorso si terrà martedì 25 ottobre alle 18.30 presso l’Auditorium BancaStato di Bellinzona. Nel corso della serata, in compagnia di un ospite di rilievo, verrà presentata la raccolta che contiene i testi vincitori (quattro per la categoria Ragazzi e otto per la categoria Adulti).

In aggiunta alla pubblicazione dei racconti nel consueto volumetto della collana della Biblioteca, i premi per questa diciassettesima edizione, offerti da BancaStato, consistono in quattro marenghi (o simili) per un controvalore di circa CHF 250.00 l’uno per ogni vincitore della categoria Ragazzi e due lingotti d’oro (o simili) per un controvalore di circa CHF 500.00 l’uno destinati a due fra gli otto vincitori della categoria Adulti selezionati dalla giuria.