Giunto alla quarta edizione, il Premio Giorgio Orelli messo in palio dalla Città di Bellinzona viene assegnato quest’anno al critico letterario Massimo Raffaeli. È così sottolineata «la sua straordinaria capacità di interrogare la letteratura in tutte le sue forme, senza appagarsi mai di una prospettiva predeterminata e inerte, ma praticando la critica letteraria con il rigore della filologia e l’indipendenza del pensiero», spiega il Municipio della capitale.

La consegna, aperta al pubblico e rivolta a tutta la cittadinanza, si terrà venerdì 12 novembre all’Auditorium della Scuola cantonale di Commercio a Bellinzona alle 18.30. Si partirà però già alle 17.30 con la lettura di testi di Giorgio Orelli da parte della figlia Lucia Orelli Facchini e dei membri della giuria. Sarà anche l’occasione per riproporre il primo numero dei Quaderni Premio Giorgio Orelli - Città di Bellinzona (Edizioni Sottoscala), in vendita durante la serata. L’entrata è libera, con presentazione del certificato Covid (per i maggiori di 16 anni). Mascherina consigliata.