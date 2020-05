«Auspico che il Comune di Bellinzona, in cui i percorsi tra i quartieri sono ideali per le biciclette, possa avere delle proposte immediate che sappiano andare oltre i generici inviti alla popolazione per favorire gli spostamenti in bicicletta. Le corsie ciclabili attuali sul territorio bellinzonese non sono abbastanza sicure e sufficienti per garantire una vera alternativa al mezzo motorizzato». La consigliera comunale dell’Unità di sinistra Lisa Boscolo attraverso un’interpellanza chiede lumi al Municipio della Turrita in merito alla gestione della mobilità in vista di lunedì 11 maggio, quando oltre alle scuole riapriranno altre attività commerciali come ad esempio bar e ristoranti. «La pandemia ha portato automaticamente a un cambio di abitudini. Per quanto riguarda la mobilità, le persone che prima utilizzavano i mezzi pubblici, bus e treno, confermano che per paura del contagio e per il distanziamento fisico di aver ridotto l’utilizzo di questi ultimi. Il trasporto collettivo verrà per comprensibile precauzione evitato presumibilmente per molto tempo. La mobilità va dunque ripensata soprattutto in vista della riapertura dopo il periodo di lockdown. Per far fronte alla capienza ridotta dei mezzi di trasporto pubblico ed evitare un grosso aumento del traffico di auto (che è già aumentato) e del conseguente inquinamento dell’aria va dunque dato uno spazio importante alla mobilità dolce, precisamente all’uso delle biciclette», osserva la giovane consigliera comunale.