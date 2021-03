Nel ventesimo degli importanti lavori di ristrutturazione ed ampliamento, la Cantina di Giubiasco (CAGI) cambia direttore. O, per meglio dire, ritrova un timoniere dopo la prematura scomparsa di Sergio Scalmanini avvenuta lo scorso maggio. L’incarico è stato affidato a Valerio Cimiotti, con esperienze dapprima alla LATI (dal 1996 al 2008) e in seguito alla Caffè Chicco d’Oro, sempre nel ruolo di responsabile commerciale-vendite.

Il 53.enne assume il comando in un periodo non facile per il settore vitivinicolo ticinese a seguito, naturalmente, della pandemia e della conseguente chiusura della ristorazione (e di altre attività) imposta dalle autorità per arginare la diffusione del coronavirus. Per fortuna il 2020 della CAGI si è salvato in corner, in quanto oltre alle vendite si sono ridotti...