Lo spettacolo di pattinaggio artistico Music on Ice è pronto a tornare al Centro sportivo di Bellinzona venerdì 21 e sabato 22 gennaio 2022. L’ultima apparizione fu a gennaio 2020, prima dello scoppio della pandemia. Lo show, intitolato stavolta «Anastasis, la Resurrezione», si presenta con una grande novità: la presenza in pista dello spagnolo Javier Fernandez, sette volte campione del mondo e due volte sul tetto d’Europa, che si esibirà per la prima volta in Ticino. Al suo fianco un cast composto dalla coppia acrobatica Annette Dytrt & Yannick Bonheur, e poi da Deniss Vasiljevs, Elena Leonova e Andrej Khvalko, Ryan Bradley, Maurizio Margaglio e Samuel Contesti. Anche quest’anno la voce di Scilla Hess accompagnerà dal vivo le avventure degli assi del pattinaggio, diretti come sempre dall’ideatore del format, Laurent Tobel. Nel nuovo spettacolo le paure e le credenze di un popolo si scontreranno contro l’ineluttabilità del tempo e del suo incessante incedere, un secondo dopo l’altro, senza mai fermarsi, all’insegna della domanda: e se si potesse riavvolgere il film della nostra vita? Due intense ore di show proietteranno il pubblico in un mondo non troppo immaginario, dove lo stile tragicomico di Music on Ice saprà illuminare gioie e dolori, artisti e pattinatori, cantanti ed attori.

Prevendita e accesso

La prevendita allo show proposto in collaborazione con Bellinzona Sport e grazie al sostegno di vari partner è in corso su www.biglietteria.ch con varie categorie di prezzo, da 30 (famiglie) a 89 franchi, con riduzione per ragazzi nati dal 2009 in poi; vi è poi la possibilità di riservare tavoli VIP con servizio all inclusive. I cancelli verranno aperti un’ora prima dello spettacolo, che inizierà alle 20.15 e come anticipato durerà circa due ore. Gli organizzatori consigliano di presentarsi almeno un’ora prima. Con preavviso, sono disponibili dei posti limitati per disabili, chiamando il Centro sportivo di Bellinzona, che si può contattare a anche via email all’indirizzo [email protected] Per quanto riguarda i posteggi, occorrerà seguire le indicazioni date dalla Polizia comunale, considerando un percorso a piedi di circa 15 minuti fino alla pista (che non sarà riscaldata e avrà una temperatura di circa 6-10 gradi). Infine, si segnala che a partire dai 16 anni sarà necessario presentare un certificato Covid. Il ghiaccio della capitale si appresta dunque ad accogliere l’11.esima edizione di un evento oramai abituale a Bellinzona.