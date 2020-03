Al momento non c’è stata nessuna confessione. Ma il sospetto degli inquirenti è che il 21.enne del Bellinzonese finito in manette per l’esplosione avvenuta nelle prime ore di venerdì scorso nella capitale possa essere il responsabile anche di quanto accaduto alle scuole Elementari sud cittadine alle prime ore del 26 febbraio scorso. Il condizionale è più che mai d’obbligo, ripetiamo, in quanto l’inchiesta è in corso per chiarire in primis quanto accaduto alcuni giorni fa allo stand di tiro ai Saleggi. In manette, come noto, è finito un giovane cittadino svizzero della regione. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono quelle di ripetuta esplosione, ripetuto uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, ripetuto danneggiamento e delitto contro la Legge federale sugli esplosivi. L’uomo verrà interrogato nelle prossime ore.