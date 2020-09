«Tutto ci dice che è lei che voluto sopprime la prima moglie di suo marito. E per cosa? Per una crociera, una gita in montagna, per dei vestiti di marca, per riposare al sole». Al processo di appello che vede alla sbarra la 41.enne cittadina russa accusata di aver spinto il marito ad uccidere l’ex moglie il 19 luglio 2016 a Monte Carasso la procuratrice pubblica Chiara Borelli ha concluso la requisitoria chiedendo la conferma della sentenza di primo grado: la donna dev’essere condannata al carcere a vita.