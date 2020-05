Ha suscitato profondo cordoglio a Biasca e nelle Tre valli la notizia della morte di Franco Ferrari, classe 1937, ex granconsigliere negli anni Novanta tra le fila del PLR. Quella per la politica è sempre stata la sua grande passione. Oltre ad aver ricoperto per 10 anni la carica di parlamentare (era subentrato ad Alfredo Giovannini nel 1993), è stato altresì presidente distrettuale della Riviera e sezionale nel Borgo, dove è stato pure capogruppo in Consiglio comunale (fu eletto la prima volta nel Legislativo biaschese nel 1968). È stato inoltre membro della direttiva e del comitato cantonali liberali radicali. In un’intervista concessa al CdT nel novembre 2002 ricordava, in particolare, il successo della mozione per il mantenimento delle condotte mediche di montagna e la promozione in seno al Parlamento di un gruppo di interesse per il trasporto pubblico in generale, con un occhio di riguardo rivolto alle zone periferiche. Quelle regioni che sono sempre state nel suo cuore. Come l’amata Biasca; Franco Ferrari era inoltre socio onorario della locale Società federale di ginnastica.