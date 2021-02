È nato un «Cucciolo» davvero intergenerazionale

Un progetto intergenerazionale che vedrà nascere delle interessanti collaborazioni. Ad inizio mese ha aperto i battenti a Bellinzona, nel quartiere Semine, in via Antonio Raggi 8b, il nido dell’infanzia «Cucciolo» della Fondazione Zerosedici. Grazie all’accordo con il proprietario degli stabili (il Fondo di previdenza dell’Ente ospedaliero cantonale) la struttura è ospitata nel Quartiere BEL. Può accogliere fino a 38 bambini ed è stata concepita rispettando tutte le normative vigenti in materia. Progettato allo scopo di favorire la conciliabilità lavoro e famiglia e offrire ai piccoli ospiti un luogo di accoglienza curato e ben organizzato, «Cucciolo» risponde pertanto alle esigenze di una società moderna che vuole qualità, affidabilità e sicurezza.

La Fondazione Zerosedici si occupa da oltre vent’anni di strutture educative per la prima infanzia a Muralto, Gordevio, Locarno e ora come detto anche a Bellinzona. Zerosedici propone anche mense scolastiche e offre servizi pre- e doposcuola a bambini in età scolastica. Nella fattispecie desidera fornire un servizio alle famiglie che occuperanno i nuovi appartamenti degli stabili A e B (83 appartamenti) oltre che ad approfondire il tema dell’intergenerazionalità collaborando attivamente con l’ATTE cittadina che traslocherà i propri spazi al pianoterra dello stabile BEL 2.

Il servizio mensa sarà affidato alla collaborazione fra ATTE e Fondazione Diamante. Il nido potrà così usufruire pure di questa offerta. Infine il progetto apre scenari interessanti in diversi ambiti, come ad esempio i giochi specifici che troveranno spazio nel giardino riservato all’utenza di «Cucciolo», in collaborazione con diversi enti e sedi scolastiche presenti nelle immediate vicinanze. Info sul sito www.zerosedici.ch.

