Sorpassi di spesa a Bellinzona: scendono in campo i presidenti delle commissioni della Gestione (Ivan Ambrosini) e dell’Edilizia (Gabriele Pedroni), entrambi PPD. In un’interpellanza chiedono al Municipio di pubblicare la lista delle commesse pubbliche. Ciò che, secondo i due consiglieri comunali, dall’aggregazione (2017) non è mai stato fatto. «Un documento di evidente utilità ancor più rafforzata e di attualità a seguito della nota vicenda dei sorpassi di preventivo del Policentro di Pianezzo, dell’oratorio di Giubiasco e, in particolare, dello stadio Comunale di Bellinzona». Ambrosini e Pedroni ricordano che, prima della fusione, alcuni di quelli che oggi sono diventati quartieri della Città unita (in primis Monte Carasso e Gnosca) almeno dal 2013 procedevano in tal senso.