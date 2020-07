Dovremmo scrivere che è «a tetto», come si suole dire per le nuove costruzioni. Ma questa espressione non calza propriamente a pennello per un’opera che per sua natura è chiamata a fare solletico al cielo. Dopo tre mesi di lavori, la torre energetica promossa dalla start-up luganese Energy Vault in zona industriale a Castione scruta il territorio circostante dall’alto dei suoi 71 metri e 90 centimetri di altezza. Le sue dimensioni avrebbero potuto essere ben maggiori - sfiorando i 100 metri -, tuttavia la società ha preferito fermarsi, così da evitare di chiedere all’Ufficio federale dell’aviazione civile un’ulteriore autorizzazione (quella per i voli militari) che sarebbe comunque stata rilasciata. Verranno posate delle segnalazioni luminose ed il perimetro attorno alla grande gru sarà illuminato...