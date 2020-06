Casa della cultura? Probabilmente sì, ma al momento il destino dell’ex ospedale di Ravecchia è certo solo a metà. Il Municipio di Bellinzona così risponde all’interrogazione presentata dal gruppo PPD in Consiglio comunale. Esecutivo che, si legge, «non si è ancora chinato sui possibili futuri utilizzi del complesso» che dal 1962 appartiene alla Confederazione. Prima, infatti, la Città deve rilevarlo da Berna per il prezzo pattuito di 4,63 milioni di franchi. Manca il via libera del Legislativo. Di sicuro nella struttura tutelata quale bene culturale di interesse storico entreranno gli uffici del Settore opere pubbliche che a metà 2021 dovranno lasciare gli spazi in via Bonzanigo per consentire il cantiere per il terzo binario. Poi, per quanta riguarda gli altri «inquilini», bisognerà vedere.

Anche se l’utilizzo culturale è più che un’ipotesi, ma non è l’unica. Il Municipio al momento non si sbilancia sulla destinazione a medio-lungo termine. Sebbene il capodicastero Educazione e cultura Roberto Malacrida meno di un mese fa abbia ipotizzato la realizzazione di un centro destinato ad eventi culturali e spazi associativi prendendo esempio dalla Filanda di Mendrisio. È in pratica la stessa richiesta del Partito socialista e dei Verdi nonché della Commissione consultiva culturale che auspicano, appunto, la trasformazione del vetusto nosocomio in una Casa della cultura.

Si punta sui percorsi ciclabili

Rispondendo ad un’altra interpellanza sempre del PPD, l’Esecutivo ha fatto il punto sulla sicurezza stradale in via Ripari Tondi, zona residenziale a nord del quartiere di Bellinzona confrontata con il traffico parassitario degli automobilisti che vogliono evitare parzialmente via San Gottardo. Il consesso guidato dal sindaco Mario Branda ribadisce l’impegno della Città, del Cantone e della Commissione regionale dei trasporti per incentivare l’utilizzo della bicicletta pure per andare al lavoro oppure a scuola. Negli ultimi anni per i quartieri della Turrita aggregata sono stati investiti oltre 7,7 milioni di franchi in zone 30 km/h e circa 4,3 milioni in percorsi ciclabili (attualmente sono 47 i chilometri a disposizione segnalati da Svizzera Mobile, 50 quelli locali già realizzati e 12 i chilometri in fase di progettazione) nonché mezzo milione per campagne di sensibilizzazione.

In merito proprio alla strada di via Ripari Tondi il Municipio rileva che «non sono risultati gli estremi per degli interventi immediati», anche se un allargamento futuro della carreggiata non viene escluso (ciò che necessita però una modifica del Piano regolatore). Sarebbe per contro fattibile intervenire pressoché subito sulla segnaletica, «prevedendo ad esempio un senso unico di marcia». Pur non negando che questa misura potrebbe essere ben accolta da alcuni cittadini ma non da altri, che si vedrebbero modificate le loro abitudini.

