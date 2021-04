«La società è sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decisione della Pretura del Distretto di Bellinzona del 10 marzo 2021». Una riga e mezzo e poco più, sul Foglio ufficiale del 16 marzo, per porre fine ai sogni della Dataverna SA. La ditta con uffici in viale Stazione in città è in liquidazione, come appreso ieri dal Corriere del Ticino. A molti lettori forse il nome non dirà nulla, ma di sicuro del progetto per la quale era stata costituita nell’aprile 2013 ne avete sentito parlare.

«Phoenix», idea 2.0

Sì, perché l’impresa aveva presentato un’idea pionieristica alle nostre latitudini (denominata «Phoenix») per realizzare un datacenter per lo stoccaggio e l’immagazzinamento di file elettronici in un cunicolo AlpTransit in disuso a Bodio. Investimento di 80 milioni di franchi e creazione...