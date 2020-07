«È stata evitata una carneficina»: chiesti 7 anni e mezzo di carcere

«È stata evitata una carneficina, in un’operazione non solo stragista ma paramilitare. Le vittime avrebbero potuto essere almeno 20. Si tratta di uno dei casi più inquietanti nella nostra storia giudiziaria. Uno scenario da incubo, da far gelare il sangue. Anche a livello europeo faccio fatica a trovare dei precedenti». Il procuratore pubblico capo Arturo Garzoni ha chiesto 7 anni e mezzo di carcere, pena sospesa, per il reato di atti preparatori punibili di assassinio plurimo per il 21.enne a processo da oggi al Palazzo dei congressi di Lugano per la sventata strage alla Scuola cantonale di Commercio di Bellinzona. Secondo l’accusa «la morte era un tarlo nella sua mente, come testimoniato dall’agghiacciante video di addio che ha girato il 3 maggio 2018. Un’escalation mistica ed omicida mai vista alle nostre latitudini. Ha lasciato anche un testamento del male, per spiegare a tutti il suo folle gesto affinché nessuno dimenticasse l’impresa. Per lui, pertanto, nessuna attenuante». Chiesto inoltre un trattamento stazionario permanente, visto come l’unico modo per consentire al ragazzo di riprendere in mano la propria vita e «per contenere la sua pericolosità, tuttora data, ed il rischio di recidiva. È smarrito».

«Ha perso la testa nel 2014»

È un ragazzo intelligente, che ha perso la testa, cadendo «in una depressione tremenda», quando nel 2014 è stato licenziato da un’ex regia federale: «Un errore, il furto, che è stato l’inizio della fine. Che gli ha impedito di gestire anche le inevitabili delusioni d’amore, che non riesce a superare. Emerge in lui la voglia di fare del male, di uccidere. Ha la rabbia in corpo». Per due anni nessuno - né la famiglia, né gli amici e neppure i compagni di classe - si accorge di avere al proprio fianco «una vera e propria bomba ad orologeria». Una situazione che man mano è diventata «esplosiva», come si evince dai messaggi inviati ad alcune amiche, ha puntualizzato il magistrato inquirente. «Si sentiva un fallito. Un perdente. E ha tentato di riscattarsi pianificando l’attacco alla Commercio. Un odio verso se stesso che lo avrebbe portato a fare del male agli altri, che a loro volta avrebbero provato odio per lui», ha precisato il procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.

«Aveva il desiderio di uccidere»

Per il pp si tratta di atti preparatori punibili di assassinio plurimo: «Esistevano un piano dettagliato, con tanto di planimetria della scuola, e le concrete disposizioni tecniche ed organizzative finalizzate alla strage. Dal 2016 si era insinuato in lui il desiderio di uccidere». Così inizia ad acquistare «armi micidiali» e comincia, parallelamente, ad allenarsi andando al poligono di tiro. «La prova definitiva, come detto in precedenza, è il video-testamento. Sconvolgente. Fa rabbrividire. Una confessione registrata a futura memoria che pesa come un macigno sulla responsabilità penale dell’imputato. Voleva uccidere e poi ammazzarsi. ‘Far venir giù l’inferno in Terra’, per usare le sue stesse parole», ha sottolineato Arturo Garzoni. Un piano che trova riscontro nell’infinità «di scritti da far venire il mal di testa» che sono stati trovati a casa dell’ex allievo il giorno dell’arresto, il 10 maggio 2018: «Le sue non erano semplici fantasie. Era pronto a passare all’atto con delle armi da guerra. Aveva un arsenale domestico ed oltre 3.000 proiettili. Un fucile, si pensi, era addirittura già pronto all’uso, con caricate 100 pallottole».

‘L’eredità del male’, il testamento

Come se non bastasse, nella fase iniziale dell’attacco sventato alla Commercio il giovane «aveva pensato di far scoppiare delle bombe. Prendendo esempio, purtroppo, da alcuni massacri perpetrati negli Stati Uniti d’America». Ha lasciato pure un testamento, denominato ‘L’eredità del male’, datato 2 maggio 2018. Quindi una dozzina di giorni prima dell’atto di violenza di massa, programmato per il 15 maggio, durante la sessione d’esami. «Il progetto stragista non poteva essere completo senza un’uscita di scena degna degli altri autori di massacri: suicidandosi. Un movente e modalità perversi. Ha agito per odio, senza scrupoli», ha affermato il procuratore pubblico capo Arturo Garzoni.

