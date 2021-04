Se ci si limita a spulciare le cifre, quella che si conclude oggi con l’ultima seduta di Municipio è stata una legislatura dei record per Bellinzona. Semplice, direte voi: con l’aggregazione si è passati dalla Città di 18.000 abitanti ad una grande due volte e mezzo tanto. Da uno a 13 quartieri. Scontato, quindi, l’aumento della mole di lavoro anche a livello amministrativo e non soltanto pratico. Vero, verissimo.

Ma c’è dell’altro. Le vicende dei sorpassi di spesa in tre opere comunali e dei decessi legati al coronavirus alla casa per anziani di Sementina hanno avuto quale conseguenza - sul piano politico - il proliferare di numerosi atti attraverso i quali i membri del Legislativo hanno posto puntuali domande all’Esecutivo. Tanto che, come vedremo, il 2020 è stato praticamente monopolizzato...