«È stata una decisione sofferta, ma l’aggregazione non c’entra»

«Da inizio mese il mio raggio d’azione professionale copre l’intera Svizzera e quindi, d’ora in avanti, mi mancherà materialmente il tempo necessario da dedicare all’attività in Municipio che, seppur di un piccolo Comune, si fa sempre più impegnativa». Così John Mercoli spiega al CdT le ragioni che lo hanno indotto a non ricandidarsi per le elezioni del prossimo 18 aprile. «È stata una decisione sofferta che ho condiviso in primo luogo con la mia famiglia, poi anche con i compagni di partito e con i colleghi dell’Esecutivo. Magari avrei ancora potuto tenere il piede in due scarpe, ma non è nel mio carattere: un impegno, professionale o politico che sia, lo si svolge dedicandogli tutto il tempo necessario. E, ripeto, adesso è proprio quello che mi manca per continuare la mia attività in Municipio». Attività che Mercoli svolge da 13 anni, gli ultimi nove con la carica di sindaco. «Come ho detto – ribadisce il nostro interlocutore – quella di non ricandidarmi è stata una decisione difficile perché mi sarebbe piaciuto seguire ancora il progetto di rilancio che stiamo elaborando per il comparto di Santa Maria. Un progetto condiviso con la Fondazione Madonna di Re e per il quale il Comune prevede l’edificazione della nuova sede della scuola dell’Infanzia».

E poi c’è il progetto di aggregazione con Bodio, Personico e Giornico. Lunedì 22 febbraio, i Legislativi dei quattro Comuni bassoleventinesi si esprimeranno in contemporanea sulla relazione finale della Commissione di studio sul progetto aggregativo. Non è però un mistero che il sindaco di Pollegio è scettico al riguardo di questo matrimonio a quattro che dovrebbe portare alla nascita del nuovo Comune di Sassi Grossi. «Non sono scettico: sono contrario. E non tanto ad una aggregazione in senso generale, ma a questo progetto che ritengo essere un vero e proprio salto nel buio». Mercoli tiene a precisare che la sua contrarietà al progetto aggregativo non è tra i motivi che lo hanno convinto a non più sollecitare un mandato in seno all’Esecutivo di Pollegio. Anzi. «Mi sarebbe piaciuto restare ancora in sella, a patto evidentemente di esser rieletto, anche per battermi contro questo progetto che a mio avviso è privo di veri contenuti». Secondo l’ormai quasi ex sindaco alcuni progetti strategici riportati nello studio aggregativo, quello ad esempio del Datacenter Phoenix nell’ex cunicolo di aggiramento della galleria AlpTransit a Bodio o ancora quello per la realizzazione di un secondo bacino di accumulazione in Val d’Ambra, non verranno mai realizzati. «All’inizio mi ero battuto affinché lo studio avesse delle visioni chiare sul futuro Comune. Ma queste, a mio parere, proprio non ci sono nel documento finale della Commissione di studio sull’aggregazione. Dire che grazie all’aggregazione saremo più forti non basta: bisogna anche dire come si vuol diventare più forti» rincara Mercoli. Ma allora, gli chiediamo, come vede il futuro di Pollegio? «A corto termine ritengo che debba continuare ad andare avanti da solo. Mi aspetto poi una presa di posizione del Cantone che proponga un discorso serio di rilancio della Bassa Leventina».