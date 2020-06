«È successo tutto in un istante. Non so neanche dirle se i protagonisti erano già qui o se sono arrivati improvvisamente, e soprattutto per quale motivo. Quello che è certo è che l’accaduto mi ferisce molto, perché sono già tempi difficili a causa dell’emergenza sanitaria. Spero vivamente che i responsabili vengano puniti come meritano perché sono fatti che non devono più ripetersi». È deluso, più che arrabbiato, Potito De Girolamo, titolare del bar Viale di Bellinzona, all’esterno del quale sabato sera è scoppiata una maxi-rissa fra una ventina di giovani. «Certo, mi spiace perché si dà una brutta immagine del locale. E non è giusto, perché sabato sera c’era un ambiente di festa e la clientela si stava divertendo. Poi, inaspettatamente, c’è stato quello che ben sapete. Si parla di un regolamento di conti. Non so. Toccherà all’inchiesta stabilire cosa è davvero capitato. E la giustizia deve fare il suo corso», aggiunge il nostro interlocutore.