Cari Verdi, c’è di nuovo posta per voi. Il Movimento per il socialismo (MPS) ha scritto negli scorsi giorni agli ambientalisti di Bellinzona in vista delle elezioni di aprile. Il coordinatore Giuseppe «Pino» Sergi ed il granconsigliere Matteo Pronzini si dicono disponibili a far parte di un’alleanza che si faccia promotrice di una politica di alternativa e di opposizione. La lettera, come confermatoci da Sergi, raccoglie l’appello lanciato dagli stessi ecologisti e dal ForumAlternativo (la missiva è stata inviata in copia anche ad Alessandro Robertini) settimana scorsa di creare un «fronte anticapitalista e ambientalista che possa raggruppare tutta la sinistra alternativa». Rifiutata, invece, dai Verdi, «un’alleanza meramente elettorale» con il Partito socialista come era stato nel 2017.

L’MPS si è quindi sentito chiamato in causa. Anche perché nella Turrita non c’è nessun’altro che porta avanti una politica di opposizione al Municipio come fatto dal movimento in questa prima difficile legislatura della Città aggregata con le sue due rappresentanti in Consiglio comunale Angelica Lepori e Monica Soldini. Il Movimento per il socialismo aveva già sondato la disponibilità dei Verdi lo scorso inverno per le elezioni che avrebbero dovuto tenersi in aprile ma che poi sono state annullate a causa della pandemia.